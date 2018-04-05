УПЛ объявила список претендентов на звание лучшего футболиста марта

В голосовании принимают участие победители номинации “Лучший игрок тура”: 22 тур — Виктор Цыганков (“Динамо”), 23 тур — Феррейра (“Шахтер”), 24 тур — Виктор Цыганков (“Динамо”), 25 тур — Николай Шапаренко (“Динамо”), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета чемпионата, отмечались стабильностью в течение мартовских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Хорхе Карраскаль (“Карпаты”), Марлос (“Шахтер”), Андрей Лунин (“Заря”), Орест Кузык (“Сталь”) и Станислав Кулиш (“Верес”).

Напомним, что лучшим футболистом февраля месяца в “Динамо” был избран Цыганкова.