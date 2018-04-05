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УПЛ объявила список претендентов на звание лучшего футболиста марта

УПЛ объявила список претендентов на звание лучшего футболиста марта

Киев  •  УНН

 • 10003 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Украинская Премьер-лига назвала восемь претендентов на звание лучшего игрока прошлого месяца, сообщает УНН со ссылкой на сайт Лиги.

В голосовании принимают участие победители номинации “Лучший игрок тура”: 22 тур — Виктор Цыганков (“Динамо”), 23 тур — Феррейра (“Шахтер”), 24 тур — Виктор Цыганков (“Динамо”), 25 тур — Николай Шапаренко (“Динамо”), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета чемпионата, отмечались стабильностью в течение мартовских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Хорхе Карраскаль (“Карпаты”), Марлос (“Шахтер”), Андрей Лунин (“Заря”), Орест Кузык (“Сталь”) и Станислав Кулиш (“Верес”).

Напомним, что лучшим футболистом февраля месяца в “Динамо” был избран Цыганкова.

Украинские Национальные Новости

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