УПЛ оголосила список претендентів на звання кращого футболіста березня

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Українська Прем’єр-ліга назвала вісім претендентів на звання найкращого гравця минулого місяця, повідомляє УНН з посиланням на сайт Ліги.

У голосуванні беруть участь переможці номінації “Найкращий гравець туру”: 22 тур — Віктор Циганков (“Динамо”), 23 тур — Факундо Феррейра (“Шахтар”), 24 тур — Віктор Циганков (“Динамо”), 25 тур — Микола Шапаренко (“Динамо”), а також футболісти, які, на думку експертної ради чемпіонату, відзначалися стабільністю впродовж березневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Хорхе Карраскаль (“Карпати”), Марлос (“Шахтар”), Андрій Лунін (“Зоря”), Орест Кузик (“Сталь”) і Станіслав Куліш (“Верес”).

Нагадаємо, що кращим футболістом лютого місяця в “Динамо” було обрано Циганкова.

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