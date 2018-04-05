УПЛ оголосила список претендентів на звання кращого футболіста березня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Українська Прем’єр-ліга назвала вісім претендентів на звання найкращого гравця минулого місяця, повідомляє УНН з посиланням на сайт Ліги.
У голосуванні беруть участь переможці номінації “Найкращий гравець туру”: 22 тур — Віктор Циганков (“Динамо”), 23 тур — Факундо Феррейра (“Шахтар”), 24 тур — Віктор Циганков (“Динамо”), 25 тур — Микола Шапаренко (“Динамо”), а також футболісти, які, на думку експертної ради чемпіонату, відзначалися стабільністю впродовж березневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Хорхе Карраскаль (“Карпати”), Марлос (“Шахтар”), Андрій Лунін (“Зоря”), Орест Кузик (“Сталь”) і Станіслав Куліш (“Верес”).
Нагадаємо, що кращим футболістом лютого місяця в “Динамо” було обрано Циганкова.