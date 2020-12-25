УПЛ объявила символическую сборную первого круга турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Украинская Премьер-лига (УПЛ) опубликовала состав символической сборной первого круга чемпионата Украины по футболу, передает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.
Среди грандов украинского футбола "Динамо" и "Шахтера" в данной сборной оказались лишь по одному игроку. Наибольшую численность делегировал ФК "Минай" - два игрока.
Символическая сборная первого круга УПЛ:
вратарь - Евгений Волынец ("Колос")
защитники - Тарас Сакив ("Минай"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Сергей Яворский ("Ворскла"), Денис Балан ("Ингулец")
полузащитники - Дмитрий Мишнев ("Мариуполь"), Анатолий Нуриев ("Минай"), Владислав Кочергин ("Заря"), Виктор Цыганков ("Динамо")
нападающие - Захеди Табар Шахаб ("Олимпик"), Филипп Будковский ("Десна").
Добавим, что лидерами после 13 туров является "Динамо" - 30 очков. В зоне вылета находится "Днепр-1" - 8.