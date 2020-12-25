УПЛ объявила символическую сборную первого круга турнира

Среди грандов украинского футбола "Динамо" и "Шахтера" в данной сборной оказались лишь по одному игроку. Наибольшую численность делегировал ФК "Минай" - два игрока.

Символическая сборная первого круга УПЛ:

вратарь - Евгений Волынец ("Колос")

защитники - Тарас Сакив ("Минай"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Сергей Яворский ("Ворскла"), Денис Балан ("Ингулец")

полузащитники - Дмитрий Мишнев ("Мариуполь"), Анатолий Нуриев ("Минай"), Владислав Кочергин ("Заря"), Виктор Цыганков ("Динамо")

нападающие - Захеди Табар Шахаб ("Олимпик"), Филипп Будковский ("Десна").

Добавим, что лидерами после 13 туров является "Динамо" - 30 очков. В зоне вылета находится "Днепр-1" - 8.