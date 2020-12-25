УПЛ оголосила символічну збірну першого кола турніру

Серед грандів українського футболу "Динамо" та "Шахтаря" в даній збірній опинилися лише по одному гравцю. Найбільшу чисельність делегував ФК "Минай" – два гравці.

Символічна збірна першого кола УПЛ:

воротар - Євген Волинець ("Колос")

захисники - Тарас Саків ("Минай"), Микола Матвієнко ("Шахтар"), Сергій Яворський ("Ворскла"), Денис Балан ("Інгулець")

півзахисники - Дмитро Мишньов ("Маріуполь"), Анатолій Нурієв ("Минай"), Владислав Кочергін ("Зоря"), Віктор Циганков ("Динамо")

нападники - Захеді Табар Шахаб ("Олімпік"), Пилип Будківський ("Десна").

Додамо, що лідерами після 13 турів є "Динамо" – 30 очок. В зоні вильоту знаходиться "Дніпро-1" – 8.