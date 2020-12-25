УПЛ оголосила символічну збірну першого кола турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) опублікувала склад символічної збірної першого кола чемпіонату України з футболу, передає УНН з посиланням на сайт УПЛ.
Серед грандів українського футболу "Динамо" та "Шахтаря" в даній збірній опинилися лише по одному гравцю. Найбільшу чисельність делегував ФК "Минай" – два гравці.
Символічна збірна першого кола УПЛ:
воротар - Євген Волинець ("Колос")
захисники - Тарас Саків ("Минай"), Микола Матвієнко ("Шахтар"), Сергій Яворський ("Ворскла"), Денис Балан ("Інгулець")
півзахисники - Дмитро Мишньов ("Маріуполь"), Анатолій Нурієв ("Минай"), Владислав Кочергін ("Зоря"), Віктор Циганков ("Динамо")
нападники - Захеді Табар Шахаб ("Олімпік"), Пилип Будківський ("Десна").
Додамо, що лідерами після 13 турів є "Динамо" – 30 очок. В зоні вильоту знаходиться "Дніпро-1" – 8.