УПЛ: "Колос" одержал победу в матче с тремя удалениями
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Донецкий "Олимпик" на стадионе им. Валерия Лобановского в Киеве провел очную встречу против "Колоса" с Ковалевки, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "Колоса".
В конце тайма гости остались в меньшинстве после удаления Смирнова. Численное преимущество "Олимпик" имел половину второго тайма, но не сумели заработать дивидендов по данной дистанции.
Зато составы уравнялись на 66 минуте - поле покинул Пеньков у дончан. Через две минуты арбитр назначил пенальти по воротам хозяев, который забил Гавриш.
Уже в компенсированное время Абубакар увидел перед собой красную карточку, а его клуб потерпел фиаско 0:1.
Итак, "Колос" отпраздновал вторую подряд победу в УПЛ и теперь вместе с "Шахтером" и "Динамо" идет со стопроцентным показателем в турнирной таблице.
Также добавим, 11 августа на "Оболонь Арене" матч "Колос" - "Заря" стартует в 17:00.