УПЛ: "Колос" здобув перемогу в матчі з трьома вилученнями
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Донецький "Олімпік" на стадіоні ім. Валерія Лобановського в Києві провів очну зустріч проти "Колоса" з Ковалівки, інформує УНН з посиланням на прес-службу "Колоса".
Наприкінці тайму гості залишились у меншості через вилучення Смирного. Чисельну перевагу "Оілмпік" мав половину другого тайму, але не зуміли заробити дивідендів з даної дистанції.
Натомість склади зрівнялися на 66 хвилині – поле покинув Пеньков у донеччан. Через дві хвилини арбітр призначив пенальті по воротах господарів, який забив Гавриш.
Вже у компенсований час Абубакар побачив перед собою червону картку, а його клуб зазнав фіаско 0:1.
Отже, "Колос" відсвяткував другу поспіль перемогу в УПЛ і наразі разом з "Шахтарем" і "Динамо" йде зі стовідсотковим показником у турнірній таблиці.
Також додамо, 11 серпня на "Оболонь Арені" матч "Колос" — "Зоря" стартуватиме о 17:00.