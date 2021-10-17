УПЛ: "Динамо" вернуло лидерство получив крупную победу над "Львовом"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Киевское "Динамо" на выезде разгромило "Львов" и вернулось на первое место Украинской Премьер-лиги, куда накануне поднялся Шахтер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.
Детали
Так, “Динамо” победило соперника с отрывом в 3 гола, а именно со счетом 4:1.
“Львов” вышел вперед в середине первого тайма, реализовав пенальти. Однако после этого “Динамо” включилось по-настоящему. Четыре гола, два из которых принадлежат Гармашу, который заменил Супрягу, определили преимущество чемпиона Украины.
Напомним
Накануне Шахтер разгромил Зарю со счетом 6:1.