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УПЛ: "Динамо" повернуло лідерство здобувши розгромну перемогу над "Львовом"

Київ • УНН

 • 18450 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Київське "Динамо" на виїзді розгромило "Львів" та повернулося на перше місце Української Прем'єр-ліги, куди напередодні піднявся Шахтар. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт УПЛ.

Деталі

Так, “Динамо” перемогло суперника з відривом у 3 голи, а саме з рахунком 4:1.

“Львів” вийшов вперед в середині першого тайму, реалізувавши пенальті. Однак після цього “Динамо” увімкнулося по-справжньому. Чотири голи, два з яких належать Гармашу, який замінив Супрягу, визначили перевагу чемпіона України.

Нагадаємо

Напередодні Шахтар розгромив Зорю з рахунком 6:1.

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