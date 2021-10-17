УПЛ: "Динамо" повернуло лідерство здобувши розгромну перемогу над "Львовом"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Київське "Динамо" на виїзді розгромило "Львів" та повернулося на перше місце Української Прем'єр-ліги, куди напередодні піднявся Шахтар. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт УПЛ.
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Так, “Динамо” перемогло суперника з відривом у 3 голи, а саме з рахунком 4:1.
“Львів” вийшов вперед в середині першого тайму, реалізувавши пенальті. Однак після цього “Динамо” увімкнулося по-справжньому. Чотири голи, два з яких належать Гармашу, який замінив Супрягу, визначили перевагу чемпіона України.
Нагадаємо
Напередодні Шахтар розгромив Зорю з рахунком 6:1.