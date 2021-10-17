УПЛ: "Динамо" повернуло лідерство здобувши розгромну перемогу над "Львовом"

Деталі

Так, “Динамо” перемогло суперника з відривом у 3 голи, а саме з рахунком 4:1.

“Львів” вийшов вперед в середині першого тайму, реалізувавши пенальті. Однак після цього “Динамо” увімкнулося по-справжньому. Чотири голи, два з яких належать Гармашу, який замінив Супрягу, визначили перевагу чемпіона України.

Нагадаємо

Напередодні Шахтар розгромив Зорю з рахунком 6:1.