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УНН ищет редактора ленты новостей
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УНН ищет редактора ленты новостей

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Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт
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Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт

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Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа
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Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины
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Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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УНН ищет редактора ленты новостей

УНН ищет редактора ленты новостей

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 13:16  •  13763 просмотра

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УНН ищет редактора ленты новостей.

ИА УНН объявляет конкурс на занятие вакантной должности редактора ленты новостей.

Требования:

  • Опыт работы в интернет-СМИ на аналогичной должности;
  • Осведомленность в общественно-политической тематике Украины;
  • Совершенное владение украинским языком;
  • Знание других языков будет преимуществом;
  • Внимательность, аккуратность, добросовестность, высокий уровень самоорганизации, широкий кругозор и способность быстро обучаться;
  • Умение оперативно обрабатывать большой объем информации;
  • Желание работать на результат.

Полная занятость.

Оплата труда: конкурентная.

Резюме присылайте на электронную почту [email protected] (в теме письма укажите «Резюме»).

Внимание! Кандидаты без резюме рассматриваться не будут.

Украинские Национальные Новости

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