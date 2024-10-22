УНН ищет редактора ленты новостей
Киев • УНН
УНН ищет редактора ленты новостей.
ИА УНН объявляет конкурс на занятие вакантной должности редактора ленты новостей.
Требования:
- Опыт работы в интернет-СМИ на аналогичной должности;
- Осведомленность в общественно-политической тематике Украины;
- Совершенное владение украинским языком;
- Знание других языков будет преимуществом;
- Внимательность, аккуратность, добросовестность, высокий уровень самоорганизации, широкий кругозор и способность быстро обучаться;
- Умение оперативно обрабатывать большой объем информации;
- Желание работать на результат.
Полная занятость.
Оплата труда: конкурентная.
Резюме присылайте на электронную почту [email protected] (в теме письма укажите «Резюме»).
Внимание! Кандидаты без резюме рассматриваться не будут.