УНН шукає редактора стрічки новин
Київ • УНН
УНН шукає редактора стрічки новин.
ІА УНН оголошує конкурс на зайняття вакантної посади редактора стрічки новин.
Вимоги:
- Досвід роботи в інтернет-ЗМІ на аналогічній посаді;
- Обізнаність у суспільно-політичній тематиці України;
- Досконале володіння українською мовою;
- Знання інших мов буде перевагою;
- Уважність, акуратність, сумлінність, високий рівень самоорганізації, широкий кругозір та здатність швидко навчатися;
- Вміння оперативно опрацьовувати великий обсяг інформації;
- Бажання працювати на результат.
Повна зайнятість.
Оплата праці: конкурентна.
Резюме надсилайте на електронну пошту [email protected] (у темі листа вкажіть "Резюме").
Увага! Кандидати без резюме не розглядатимуться.