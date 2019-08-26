В результате израильской атаки в Сирии погибли пять человек

Под удар авиации Израиля попали позиции иранских сил "Аль-Кудс" в Сирии, заявили израильские военные. Сирийские СМИ сообщили о сбитых израильские ракеты.

Согласно данным наблюдателей, которые ссылаются на сеть собственных информаторов, двое погибших были боевиками ливанской шиитской группировки "Хезболла". Еще один - боец из Ирана. Личности еще двух жертв авиаударов пока не установлено, отмечается в сообщении наблюдателей.

Напомним, в Сирии сбили самолет сил Асада.