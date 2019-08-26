В результате израильской атаки в Сирии погибли пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Причиненные в течение последних суток израильскими военно-воздушными силами (ВВС) удары по целям вблизи сирийской столицы Дамаска привели к гибели пяти человек. Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщил расположенный в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, информирует УНН со ссылкой на DW.
Под удар авиации Израиля попали позиции иранских сил "Аль-Кудс" в Сирии, заявили израильские военные. Сирийские СМИ сообщили о сбитых израильские ракеты.
Согласно данным наблюдателей, которые ссылаются на сеть собственных информаторов, двое погибших были боевиками ливанской шиитской группировки "Хезболла". Еще один - боец из Ирана. Личности еще двух жертв авиаударов пока не установлено, отмечается в сообщении наблюдателей.
Напомним, в Сирии сбили самолет сил Асада.