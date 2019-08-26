Унаслідок ізраїльської атаки в Сирії загинули п'ятеро осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Завдані упродовж останньої доби ізраїльськими військово-повітряними силами (ВПС) удари по цілях неподалік сирійської столиці Дамаска призвели до загибелі п'ятьох осіб. Про це в неділю, 25 серпня, повідомив розташований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, інформує УНН з посиланням на DW.
Під удар авіації Ізраїлю потрапили позиції іранських сил "Аль-Кудс" в Сирії, заявили ізраїльські військові. Сирійські ЗМІ повідомили про збиті ізраїльські ракети.
Згідно з даними спостерігачів, які посилаються на мережу власних інформаторів, двоє загиблих були бойовиками ліванського шиїтського угруповання "Хезболла". Ще один - боєць з Ірану. Особи ще двох жертв авіаударів поки не встановлено, зазначається в повідомленні спостерігачів.
Нагадаємо, у Сирії збили літак сил Асада.