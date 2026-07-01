Умер народный артист Украины и певец Николай Янченко

Умер народный артист Украины, певец и композитор Николай Янченко. Художник из Винничины посвятил жизнь украинской песне, развитию культуры Подолья и поддержке молодых исполнителей, а его творчество было известно далеко за пределами региона. Об этом сообщила начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная, пишет УНН.

Человек, который всю свою жизнь посвятил украинской песне, нашей культуре и родному Подолью. Его творчество знали и любили далеко за пределами Винничины, а искренность, талант и любовь к людям навсегда останутся в памяти каждого, кто имел честь его знать - говорится в сообщении.

Николай Александрович прославлял украинскую песню, поддерживал молодых артистов, основывал художественные проекты, объединял людей вокруг украинской культуры и много лет работал на благо развития Винничины. Его голос стал узнаваемым для целых поколений украинцев, а его песни - частью нашего культурного наследия.

Искренние соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам и всем, кто знал и уважал Николая Александровича. Светлая память - говорится в сообщении.

Дополнение

Активную творческую деятельность как автор и исполнитель собственных песен Янченко начал в 1990-х годах. В его репертуаре — лирические и шуточные композиции, посвященные семье, украинскому селу и народным традициям. Среди самых известных песен — «Лише у нас на Україні», «Ой, чого ж ти мамо», «Наливай, кума!», «Моя родина».

В 2007 году Николаю Янченко присвоили звание заслуженного артиста Украины, а в 2016 году — народного артиста Украины. Он также был основателем и организатором фестиваля семейной песни «Мамина піч», который проходил на его малой родине в селе Канава.

Николай Янченко был автором многочисленных песен, которые исполняли украинские артисты, а его творчество было тесно связано с Подольем и украинской народной музыкальной традицией.