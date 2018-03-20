"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда к пасхальным праздникам

"Предвидя традиционное повышение спроса на пассажирские перевозки во время пасхальных праздников, Укрзализныця начала работу по назначению дополнительных поездов. По состоянию на 20 марта уже назначены первые четыре поезда. Вскоре будут назначены следующие поезда", - говорится в сообщении.

Так, поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 6, 7 и 9 апреля с отправление из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд № 243/244 Киев - Львов осуществит рейсы 7 и 10 апреля. Отправление из Киева в 5:27 и прибытие во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и прибытие в 19:05.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель отправится в рейсы 7 и 9 апреля. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковеля в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд № 787/788 Харьков - Константиновка 9 апреля отправится из Харькова в 19:03 и прибудет в Константиновки в 23:30. В обратном направлении поезд отправится 10 апреля в 5:00 и прибудет в Харьков в 09:50.

Напомним, в этом году во время праздника Пасхи - древнейшего христианского праздника, установленного в честь Воскресения Иисуса Христа - украинцы будут иметь 3 выходных дня.