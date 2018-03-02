"Укртрансгаз" сообщил Еврокомиссии о возможных рисках транзита газа в ЕС из-за действий "Газпрома"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. ПАО "Укртрансгаз" сообщил мониторинговую миссию Европейской комиссии о возможных рисках стабильного транзита газа в ЕС из-за действий ПАО "Газпром", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы "Укртрансгаза".
"ПАО "Укртрансгаз" как оператор газотранспортной системы Украины срочно сообщил мониторинговую миссию Европейской Комиссии о том, что безответственные действия Газпрома в последние дни создают значительные риски обеспечения бесперебойной транспортировки газа как для европейских, так и для отечественных потребителей", - говорится в сообщении.
По данным ПАО, по состоянию на 14:00 ситуация по обеспечению Газпромом давления на входе в ГТС Украины продолжает оставаться критической - давление в магистральных газопроводах на ГИС "Суджа" составляет 50,9 кгс/см2, несмотря на контрактные обязательства в 60-65 кгс/см2.
Кроме того, отмечено, что "Укртрансгаз" обращает внимание миссии на то, что несмотря на значительное увеличение транзита газа по территории Украины за последние 4 суток (с 217 млн м3 до 257 млн м3), Газпром не выдерживает надлежащий уровень давления в магистральных газопроводах на входных точках в украинскую ГТС.
"Учитывая экстремальные погодные условия как в Украине, так и в странах ЕС, такие безответственные действия Газпрома дополнительно усложняют работу оператора ГТС Украины и искусственно создают существенные риски для бесперебойного транзита таких значительных объемов газа для европейских потребителей", - отметили в пресс-службе предприятия.
В "Укртрансгаз" добавили, что ожидают от мониторинговой миссии Европейской Комиссии соответствующей реакции и вмешательства для обеспечения выполнения Газпромом условий действующих контрактов и технических сделок.
Ранее в "Газпроме" заявили, что не планируют возобновлять поставки газа в Украину.
Украина направила ноту ЕС из-за отказа РФ поставлять газ.
Впоследствии в РФ заявили, что "Газпром" вынужден начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.