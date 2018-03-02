“Укртрансгаз” повідомив Єврокомісію про можливі ризики транзиту газу до ЄС через дії “Газпрому”
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. ПАТ “Укртрансгаз” повідомив моніторингову місію Європейської комісії про можливі ризики стабільного транзиту газу до ЄС через дії ПАТ “Газпром”, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби “Укртрансгазу”.
“ПАТ "Укртрансгаз“ як оператор газотранспортної системи України терміново повідомив моніторингову місію Європейської Комісії про те, що безвідповідальні дії Газпрому в останні дні створюють значні ризики щодо забезпечення безперебійного транспортування газу як для європейських, так і для вітчизняних споживачів”, — йдеться у повідомленні.
За даними ПАТ, станом на 14:00 ситуація із забезпечення Газпромом тиску на вході в ГТС України продовжує залишатись критичною — тиск в магістральних газопроводах на ГВС “Суджа” становить 50,9 кгс/см2, попри контрактних зобов’язання в 60-65 кгс/см2.
Крім того, заначається, “Укртрансгаз” звертає увагу місії на те, що попри значне збільшення транзиту газу територією України за останні 4 доби (з 217 млн м3 до 257 млн м3), Газпром не витримує належний рівень тиску в магістральних газопроводах на вхідних точках в українську ГТС.
“Зважаючи на екстремальні погодні умови як в Україні, так і в країнах ЄС, такі безвідповідальні дії Газпрому додатково ускладнюють роботу оператора ГТС України та штучно створюють суттєві ризики для безперебійного транзиту таких значних обсягів газу для європейських споживачів”, — зауважили у прес-службі підприємства.
В “Укртрансгазі” додали, що очікують від моніторингової місії Європейської Комісії відповідної реакції та втручання для забезпечення виконання Газпромом умов діючих контрактів та технічних угод.
Раніше у “Газпромі” заявили, що не планують відновлювати поставки газу в Україну.
Україна направила ноту ЄС через відмову РФ постачати газ.
Згодом у РФ заявили, що "Газпром" змушений почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку і транзит газу.