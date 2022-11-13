Укрэнерго обновил график аварийных отключений на сегодня

Цитата

«13 ноября введены графики аварийных отключений в г. Киев, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях. После стабилизации ситуации в этих областях продолжат действовать плановые отключения. В других областях Украины отключения не прогнозируются», – говорится в сообщении.

Также в Укрэнерго призвали продолжать экономно потреблять электроэнергию, особенно в часы утреннего и вечернего пика. Это позволяет избежать перегрузки сетей и ускорить их восстановление.

Напомним

Россия повредила в Украине около 40% всей энергетической инфраструктуры.