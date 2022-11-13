Укрэнерго обновил график аварийных отключений на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Для восстановления повреждений энергообъектов, сегодня вечером будут проводиться аварийные отключения электроэнергии в 7 областях и Киеве. Об этом сообщает НАК “Укрэнерго”, передает УНН.
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«13 ноября введены графики аварийных отключений в г. Киев, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях. После стабилизации ситуации в этих областях продолжат действовать плановые отключения. В других областях Украины отключения не прогнозируются», – говорится в сообщении.
Также в Укрэнерго призвали продолжать экономно потреблять электроэнергию, особенно в часы утреннего и вечернего пика. Это позволяет избежать перегрузки сетей и ускорить их восстановление.
Напомним
Россия повредила в Украине около 40% всей энергетической инфраструктуры.