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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Укренерго оновив графік аварійних відключень на сьогодні

Укренерго оновив графік аварійних відключень на сьогодні

Київ • УНН

 • 330004 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Для відновлення пошкоджень енергооб’єктів, сьогодні ввечері проводитимуться аварійні відключення електроенергії у 7 областях та Києві. Про це повідомляє НАК “Укренерго”, передає УНН.

Цитата

«Наразі, 13 листопада введені графіки аварійних відключень у м. Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській і Сумській областях. Після стабілізації ситуації в цих областях продовжать діяти планові відключення. У інших областях України відключення не прогнозуються», – йдеться в повідомленні.

Також в Укренерго закликали продовжувати ощадливо споживати електроенергію, особливо в години ранкового та вечірнього піку. Це допомагає уникнути перевантаження мереж та пришвидшити їх відновлення.

Нагадаємо

росія пошкодила в Україні близько 40% усієї енергетичної інфраструктури.

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