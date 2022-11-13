Укренерго оновив графік аварійних відключень на сьогодні

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«Наразі, 13 листопада введені графіки аварійних відключень у м. Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській і Сумській областях. Після стабілізації ситуації в цих областях продовжать діяти планові відключення. У інших областях України відключення не прогнозуються», – йдеться в повідомленні.

Також в Укренерго закликали продовжувати ощадливо споживати електроенергію, особливо в години ранкового та вечірнього піку. Це допомагає уникнути перевантаження мереж та пришвидшити їх відновлення.

Нагадаємо

росія пошкодила в Україні близько 40% усієї енергетичної інфраструктури.