Укренерго оновив графік аварійних відключень на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Для відновлення пошкоджень енергооб’єктів, сьогодні ввечері проводитимуться аварійні відключення електроенергії у 7 областях та Києві. Про це повідомляє НАК “Укренерго”, передає УНН.
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«Наразі, 13 листопада введені графіки аварійних відключень у м. Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській і Сумській областях. Після стабілізації ситуації в цих областях продовжать діяти планові відключення. У інших областях України відключення не прогнозуються», – йдеться в повідомленні.
Також в Укренерго закликали продовжувати ощадливо споживати електроенергію, особливо в години ранкового та вечірнього піку. Це допомагає уникнути перевантаження мереж та пришвидшити їх відновлення.
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