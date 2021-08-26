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Украину покроют сетью Центров безопасности - Монастырский

Украину покроют сетью Центров безопасности - Монастырский

Киев  •  УНН

 • 28570 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Амбициозной целью Министерства внутренних дел остается повышение уровня безопасности по всей стране - от областных, районных центров, до ОТГ и самых маленьких сел и поселков. Поэтому, новая инициатива МВД - расширение сети Центров безопасности, которые быстро и качественно будут предоставлять услуги гражданам. Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил во время встречи с членами правительства и представителями местного самоуправления, пишет УНН.

Цитата:

"Сейчас в ряде регионов испытывают новую инициативу - сеть Центров безопасности, которые сочетают полицейскую станцию и пост ГСЧС. Наша цель - расширить количество таких центров, а также присоединить к их работе еще и сервисные центры. Это значительно упростит процедуру обращения для граждан. На сегодняшний день создано 31 Центр безопасности, больше всего в Донецкой области. К концу года, совместно с территориальными общинами, мы планируем создать еще 5 таких заведений", - сказал министр внутренних дел, которого цитирует пресс-служба МВД.

Детали

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев отметил, что МВД, в частности Нацполиция, единственные, кто в установленные законом сроки привели в соответствие с новым административно-территориального устройства свои структуры. "В течение двух лет по всей стране открыто более 30 офицерских станций, где и работают офицеры общины. Для понимания динамики, три года назад в Украине было всего 3 полицейские станции", - сказал Алексей Чернышев.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что на сегодня проект "Полицейский офицер общества" пользуется высоким уровнем доверия у насалення и для своего развития требует государственного подхода и совместных усилий, в том числе финансовой поддержки, как Нацполиции, так и органов местного самоуправления.

"Если мы хотим обеспечить безопасное пространство в регионах, нам надо работать совместно с органами местного самоуправления. Вместе с нашими иностранными партнерами, за два года работы в Украине появилось 632 полицейских офицеров общины. Весь личный состав для этого проекта подбираем из действующих правоохранителей. Сейчас стоит вопрос, чтобы до конца 2022-го по всей стране появилось более 2000 таких полицейских. А это значит, что мы должны подготовить и оснастить этих людей. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить общины нашими сотрудниками. Но и местные власти должны прилагать усилия, чтобы усилить политику составляющую по безопасности своей ОТГ", - сказал Игорь Клименко.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что в соответствии с лучшими европейскими практиками, во всех регионах должно заработать еще больше добровольных пожарных дружин. Особенно в отдаленных от основных пожарных частей и труднодоступных населенных пунктах.

"На сегодняшний день в сельской местности функционирует 1200 подразделений местной пожарной охраны и около 1180 добровольных пожарных дружин. ГСЧС вместе с местными органами и органами местного самоуправления посчитали, что необходимо создать еще 1600 местных подразделений пожарной охраны. На мой взгляд, это идеальная модель для того, чтобы наши граждане могли получать сервис, связанный с обеспечением безопасности в той или иной общине", - сказал он.

Ежегодно в сельской местности происходит около 40 000 пожаров, где гибнет около тысячи человек.

Добавим

Учитывая новое административно-территориальное устройство возникла необходимость внести определенные коррективы в организацию деятельности Нацполиции для адаптации расположения подразделений в новых районов, оперативного реагирования на вызовы и чтобы полицейские услуги были еще доступнее каждому - от жителя мегаполиса до жителя небольшого хутора. В Украине успешно прошла административно-территориальная реформа: 490 районов ликвидировано, на смену им создано 119 (плюс 17 на временно оккупированных территориях). Чтобы максимально охватить население полицейской защитой, в их составе созданы отделы, отделения и сектора полицейской деятельности.

Украинские Национальные Новости

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