Україну покриють мережею Центрів безпеки - Монастирський

ukru
17 березня, 19:38 • 103193 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 131688 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 190105 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 160400 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 158504 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 164367 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 180832 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150374 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159520 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176202 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 59008 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 48374 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 37628 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 30791 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 68806 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 190109 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 167020 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 263559 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 259499 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 387384 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 65389 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 73638 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 71230 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 102896 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 112837 перегляди
Актуальне
Україну покриють мережею Центрів безпеки - Монастирський

Україну покриють мережею Центрів безпеки - Монастирський

Київ • УНН

 • 28577 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Амбітною метою Міністерства внутрішніх справ залишається підвищення рівня безпеки по всій країні — від обласних, районних центрів, до ОТГ та найменших сіл і селищ. Тож, нова ініціатива МВС — розширення мережі Центрів безпеки, які швидко та якісно надаватимуть послуги громадянам. Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив під час зустрічі з урядовцями та представниками місцевого самоврядування, пише УНН.

Цитата:

“Наразі в ряді регіонів проходить випробування нова ініціатива — мережа Центрів безпеки, які поєднують поліцейську станцію та пост ДСНС. Наша мета — розширити кількість таких Центрів, а також приєднати до їхньої роботи ще й сервісні центри. Це значно спростить процедуру звернення для громадян. На сьогоднішній день створено 31 Центр безпеки, найбільше в Донецькій області. До кінця року, спільно з територіальними громадами, ми плануємо створити ще 5 таких закладів”, — сказав міністр внутрішніх справ, якого цитує пресслужба МВС.

Деталі

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов наголосив, що МВС, зокрема Нацполіція, єдині, хто у встановлені законом терміни, привели у відповідність до нового адміністративно-територіального устрою свої структури. “Протягом двох років по всій країні відкрито понад 30 офіцерських станцій, де й працюють офіцери громади. Для розуміння динаміки, три роки тому в Україні було лише 3 поліцейські станції”, — сказав Олексій Чернишов.

Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що наразі проект “Поліцейський офіцер громади” користується найвищим рівнем довіри у насалення і для свого розвитку потребує державного підходу та спільних зусиль, в тому числі фінансової підтримки, як Нацполіції, так і органів місцевого самоврядування.

“Якщо ми хочемо забезпечити безпековий простір у регіонах, нам треба працювати спільно з органами місцевого самоврядування. Разом із нашими іноземними партнерами, за два роки роботи в Україні з’явилося 632 поліцейських офіцерів громади. Весь особовий склад для цього проекту підбираємо з діючих правоохоронців. Наразі стоїть питання, щоб до кінця 2022 року по всій країні з’явилося понад 2 тисячі таких поліцейських. А це означає, що ми маємо підготувати і оснащити цих людей. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити громади нашими працівниками. Але і місцева влада повинна докладати зусиль, щоб посилити безпекову складову своєї ОТГ”, — сказав Ігор Клименко.

Голова ДСНС Микола Чечоткін наголосив, що відповідно до кращих європейських практик, в усіх регіонах має запрацювати ще більше добровільних пожежних дружин. Особливо у віддалених від основних пожежних частин та труднодоступних населених пунктах.

“На сьогоднішній день у сільській місцевості функціонує 1200 підрозділів місцевої пожежної охорони та близько 1180 добровільних пожежних дружин. ДСНС разом із місцевими органами та органами місцевого самоврядування порахували, що необхідно створити ще 1600 місцевих підрозділів пожежної охорони. На мій погляд, це ідеальна модель для того, щоб наші громадяни могли отримувати сервіс, пов’язаний із забезпеченням безпеки в тій чи іншій громаді”, — сказав він.

Щороку у сільській місцевості відбувається близько 40 тисяч пожеж, де гине близько тисячі осіб.

Додамо

З огляду на новий адміністративно-територіальний устрій виникла потреба внести певні корективи в організацію діяльності Нацполіції для адаптування розташування підрозділів до нових районів, оперативнішого реагування на виклики та щоб поліцейські послуги були ще доступнішими кожному — від мешканця мегаполісу до жителя невеликого хутірця. В Україні успішно пройшла адміністративно-територіальна реформа: 490 районів ліквідовано, на заміну їм створено 119 (плюс 17 на тимчасово окупованих територіях). Щоб максимально охопити населення поліцейським захистом, у їх складі створено відділи, відділення та сектори поліцейської діяльності.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами