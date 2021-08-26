Україну покриють мережею Центрів безпеки - Монастирський

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“Наразі в ряді регіонів проходить випробування нова ініціатива — мережа Центрів безпеки, які поєднують поліцейську станцію та пост ДСНС. Наша мета — розширити кількість таких Центрів, а також приєднати до їхньої роботи ще й сервісні центри. Це значно спростить процедуру звернення для громадян. На сьогоднішній день створено 31 Центр безпеки, найбільше в Донецькій області. До кінця року, спільно з територіальними громадами, ми плануємо створити ще 5 таких закладів”, — сказав міністр внутрішніх справ, якого цитує пресслужба МВС.

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Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов наголосив, що МВС, зокрема Нацполіція, єдині, хто у встановлені законом терміни, привели у відповідність до нового адміністративно-територіального устрою свої структури. “Протягом двох років по всій країні відкрито понад 30 офіцерських станцій, де й працюють офіцери громади. Для розуміння динаміки, три роки тому в Україні було лише 3 поліцейські станції”, — сказав Олексій Чернишов.

Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що наразі проект “Поліцейський офіцер громади” користується найвищим рівнем довіри у насалення і для свого розвитку потребує державного підходу та спільних зусиль, в тому числі фінансової підтримки, як Нацполіції, так і органів місцевого самоврядування.

“Якщо ми хочемо забезпечити безпековий простір у регіонах, нам треба працювати спільно з органами місцевого самоврядування. Разом із нашими іноземними партнерами, за два роки роботи в Україні з’явилося 632 поліцейських офіцерів громади. Весь особовий склад для цього проекту підбираємо з діючих правоохоронців. Наразі стоїть питання, щоб до кінця 2022 року по всій країні з’явилося понад 2 тисячі таких поліцейських. А це означає, що ми маємо підготувати і оснащити цих людей. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити громади нашими працівниками. Але і місцева влада повинна докладати зусиль, щоб посилити безпекову складову своєї ОТГ”, — сказав Ігор Клименко.

Голова ДСНС Микола Чечоткін наголосив, що відповідно до кращих європейських практик, в усіх регіонах має запрацювати ще більше добровільних пожежних дружин. Особливо у віддалених від основних пожежних частин та труднодоступних населених пунктах.

“На сьогоднішній день у сільській місцевості функціонує 1200 підрозділів місцевої пожежної охорони та близько 1180 добровільних пожежних дружин. ДСНС разом із місцевими органами та органами місцевого самоврядування порахували, що необхідно створити ще 1600 місцевих підрозділів пожежної охорони. На мій погляд, це ідеальна модель для того, щоб наші громадяни могли отримувати сервіс, пов’язаний із забезпеченням безпеки в тій чи іншій громаді”, — сказав він.

Щороку у сільській місцевості відбувається близько 40 тисяч пожеж, де гине близько тисячі осіб.

Додамо

З огляду на новий адміністративно-територіальний устрій виникла потреба внести певні корективи в організацію діяльності Нацполіції для адаптування розташування підрозділів до нових районів, оперативнішого реагування на виклики та щоб поліцейські послуги були ще доступнішими кожному — від мешканця мегаполісу до жителя невеликого хутірця. В Україні успішно пройшла адміністративно-територіальна реформа: 490 районів ліквідовано, на заміну їм створено 119 (плюс 17 на тимчасово окупованих територіях). Щоб максимально охопити населення поліцейським захистом, у їх складі створено відділи, відділення та сектори поліцейської діяльності.