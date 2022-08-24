Украину накроет 34-градусная жара: синоптики дали прогноз
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В ближайшие дни в Украине сохранится жаркая погода, будет преимущественно сухо, ближе к концу недели на юге местами грозовые дожди, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, в последующие трое суток, 25-27 августа, в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода с температурой ночью 15-22°, днем 28-34°.
Завтра днем в восточных и юго-восточных областях порывы восточного ветра 15-20 м/с.
26-27 августа в южной части днем отдельные грозовые дожди.
Погода в столичном регионе
В Киевской области завтра сухая и жаркая погода с температурой ночью 17-20°, днем 30-33°.