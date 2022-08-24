Украину накроет 34-градусная жара: синоптики дали прогноз

Детали

По прогнозу синоптиков, в последующие трое суток, 25-27 августа, в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода с температурой ночью 15-22°, днем 28-34°.

Завтра днем в восточных и юго-восточных областях порывы восточного ветра 15-20 м/с.

26-27 августа в южной части днем отдельные грозовые дожди.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра сухая и жаркая погода с температурой ночью 17-20°, днем 30-33°.