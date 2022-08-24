Україну накриє 34-градусна спека: синоптики дали прогноз
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Найближчими днями в Україні утримається спекотна погода, буде переважно сухо, ближче до кінця тижня на півдні місцями грозові дощі, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, у наступні три доби, 25-27 серпня, в Україні переважатиме суха та спекотна погода з температурою вночі 15-22°, вдень 28-34°.
Завтра вдень у східних та південно-східних областях пориви східного вітру 15-20 м/с.
26-27 серпня у південній частині вдень окремі грозові дощі.
Погода у столичному регіоні
На Київщині завтра суха та жарка погода з температурою вночі 17-20°, вдень 30-33°.