Україну накриє 34-градусна спека: синоптики дали прогноз

Деталі

За прогнозом синоптиків, у наступні три доби, 25-27 серпня, в Україні переважатиме суха та спекотна погода з температурою вночі 15-22°, вдень 28-34°.

Завтра вдень у східних та південно-східних областях пориви східного вітру 15-20 м/с.

26-27 серпня у південній частині вдень окремі грозові дощі.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра суха та жарка погода з температурою вночі 17-20°, вдень 30-33°.