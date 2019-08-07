Украинцам назначили дополнительный поезд на море
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. АО "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд сообщением Одесса-Днепр, который будет курсировать в августе. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", передает УНН.
Дополнительный рейс № 242/241 запустили для удобства пассажиров, которые будут возвращаться из морского отдыха или еще планируют поехать на море в отпуск.
Из Одессы поезд будет отправляться из 9 по 31 августа через день по нечетным числам в 21:35, прибывать в Днепр в 06:50. С Днепра поезд будет отправляться с 10 августа по 1 сентября через день по четным числам в 22:30, прибытие в Одессу в 08:00.
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Напомним, ранее "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда в южном направлении, увеличив их общее количество до 30.