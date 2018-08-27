Украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на самочувствие на этой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине в первой половине дня 27-30 августа ожидаются субкомфортные погодные условия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"В течение этой недели, 27-30 августа, люди могут чувствовать умеренную теплонагрузку. Растет возбудимость и раздражительность, отмечается снижение иммунитета, перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость", - сообщили в пресс-службе.
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Кроме того, в гидрометцентре отметили, что субкомфортные погодные условия вторник, 28 августа, могут ощущаться также в вечерние часы.
"А вот в пятницу, 31 августа, предпосылок к воздействию погоды на самочувствие украинцев пока нет", - добавили синоптики.
Как сообщал УНН, синоптики допустили новый рекорд жары в Европе.