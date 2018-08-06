Украинские предупредили о возможном влиянии погоды на самочувствие на этой неделе

"Люди могут чувствовать умеренное давление тепла. Растет возбудимость и раздражительность, отмечается снижение иммунитета", - добавили в пресс-службе.



Напомним, завтра, 7 августа, в южной части, восточных и Днепропетровской областях местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 17-22 °, днем ​​27-32 °. На остальной территории без осадков; температура ночью 13-18°, днем ​​23-28°, на Закарпатье до 31°. Ветер в Украине преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, днем ​​в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.



Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в августе.