Украинские предупредили о возможном влиянии погоды на самочувствие на этой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине в первой половине дня со вторника по пятницу ожидаются субкомфортные погодные условия, при которых у людей могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Люди могут чувствовать умеренное давление тепла. Растет возбудимость и раздражительность, отмечается снижение иммунитета", - добавили в пресс-службе.
Напомним, завтра, 7 августа, в южной части, восточных и Днепропетровской областях местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 17-22 °, днем 27-32 °. На остальной территории без осадков; температура ночью 13-18°, днем 23-28°, на Закарпатье до 31°. Ветер в Украине преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.
Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в августе.