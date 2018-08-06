Українців попередили про можливий вплив погоди на самопочуття цього тижня

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда, в Україні у першій половині дня з вівторка до п'ятниці очікуються субкомфортні погодні умови, за яких у людей можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

 "Люди можуть відчувати помірне теплонавантаження. Зростає збудливість та дратівливість, відмічається зниження імунітету", - додали у прес-службі. 

Нагадаємо, завтра, 7 серпня, у південній частині, східних та Дніпропетровській областях місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 17-22°, вдень 27-32°. На решті території без опадів; температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, на Закарпатті до 31°. Вітер в Україні переважно північно-західний, 5-10 м/с, вдень у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Раніше в  Укргідрометцентрі розповіли, яка буде погода у серпні.

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