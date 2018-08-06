Українців попередили про можливий вплив погоди на самопочуття цього тижня

"Люди можуть відчувати помірне теплонавантаження. Зростає збудливість та дратівливість, відмічається зниження імунітету", - додали у прес-службі.



Нагадаємо, завтра, 7 серпня, у південній частині, східних та Дніпропетровській областях місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 17-22°, вдень 27-32°. На решті території без опадів; температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, на Закарпатті до 31°. Вітер в Україні переважно північно-західний, 5-10 м/с, вдень у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.



Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, яка буде погода у серпні.