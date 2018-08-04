Украинцы с начала года оформили более 3 млн загранпаспортов

Так, всего с начала 2018 года было оформлено около 725 000 ID-карточек и более 3 млн загранпаспортов.

В частности, в июле было оформлено более 440 000 загранпаспортов и около 100 000 ID-карточек.

Напомним, сегодня в Украине нет очередей на изготовление биометрических загранпаспортов. Начиная с января 2015 года, в Украине было оформлено около 9,5 млн биометрических паспортов для выезда за границу и почти 2 млн ID-карточек.

В целом, начиная с января 2015 года, в Украине было оформлено около 9,5 млн биометрических паспортов для выезда за границу и почти 2 млн ID-карточек.