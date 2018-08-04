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Українці з початку року оформили понад 3 млн закордонних паспортів

Українці з початку року оформили понад 3 млн закордонних паспортів

Київ • УНН

 • 9236 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. З початку 2018 року українці оформили понад 3 млн біометричних закордонних паспортів. Про це у Facebook повідомила Державна міграційна служба України, передає УНН.

Так, всього з початку 2018 року було оформлено близько 725 тисяч ID-карток та понад 3 млн закордонних паспортів.
Зокрема, у липні було оформлено понад 440 тисяч закордонних паспортів та близько 100 тисяч ID-карток.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні не має черг на виготовлення біометричних закордонних паспортів. Починаючи з січня 2015 року, в Україні було оформлено близько 9,5 млн біометричних паспортів для виїзду за кордон і майже 2 млн ID-карток.

Загалом, починаючи з січня 2015 року, в Україні було оформлено близько 9,5 млн біометричних паспортів для виїзду за кордон і майже 2 млн ID-карток.

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