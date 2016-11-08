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Украинцы тратят на продукты питания половину доходов - С.Арбузов

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Компания "Nielsen" обнародовала результаты ежегодного исследования покупательских трендов. Ожидаемо, по сравнению с прошлым годом ухудшились настроения украинских покупателей. Об этом сообщил экс-первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов в Facebook, передает УНН.

!Они все больше ищут дешевые торговые марки, покупают товары по сниженным ценам, покупают меньше товаров и не имеют денег на закупки впрок. Рост цен влияет уже на 86% покупателей. Затраты на "фреш" категории выросла по сравнению с прошлым годом на фантастические для нашего региона 80%. Жить стало намного сложнее", - отметил он.

Кроме того, С.Арбузов подчеркнул, что Украина стала чрезвычайно дешевой страной.

"Затраты киевлянина на товары питания и повседневного спроса вдвое меньше чем в Минске и в 2,3-2,5 раза меньше, чем в Вильнюсе и Москве. При этом на продукты питания тратится половина доходов.

Такой разрыв фактически замыкает украинцев внутри страны. Если им недоступны развлечения вне дома (об этом тоже свидетельствуют результаты исследования), то им тем более недоступны путешествия и туризм в страны континента. И это не потому, что нужна виза, а потому, что в Украине стало трудно зарабатывать сопоставимые с Европой доходы", - резюмировал политик.

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