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Українці витрачають на продукти харчування половину доходів - С.Арбузов

Київ • УНН

 • 9340 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Компанія “Nielsen” оприлюднила результати щорічного дослідження купівельних трендів. Очікувано, в порівнянні з минулим роком погіршилися настрої українських покупців. Про це повідомив екс-перший віце-прем’єр України Сергій Арбузов в Facebook, передає УНН.

Українці витрачають на продукти харчування половину доходів - С.Арбузов

“Вони все більше шукають дешеві торгові марки, купують товари за зниженими цінами, купують менше товарів і не мають грошей на закупівлі про запас. Зростання цін впливає вже на 86% покупців. Витрати на „фреш“ категорії зросли в порівнянні з минулим роком на фантастичні для нашого регіону 80%. Жити стало набагато складніше”, — зазначив він.

Крім того, С.Арбузов підкреслив, що Україна стала надзвичайно дешевою країною.

“Витрати киянина на товари харчування і повсякденного попиту вдвічі менше ніж в Мінську і в 2,3-2,5 рази менше, ніж у Вільнюсі та Москві. При цьому на продукти харчування витрачається половина доходів.

Такий розрив фактично замикає українців всередині країни. Якщо їм недоступні розваги поза домом (про це теж свідчать результати дослідження), то їм тим більше недоступні подорожі і туризм в країни континенту. І це не тому, що потрібна віза, а тому, що в Україні стало важко заробляти порівняні з Європою доходи”, — резюмував політик.

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