Украинцы сегодня смогут наблюдать редкое Лунное затмение: где смотреть онлайн

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Луна войдет во внешнюю тень Земли в пятницу, создав астрономическое событие, которое называется полутеневым затмением. Во время затмения наблюдатели за небом увидят, как Луна потемнеет, но не исчезнет полностью, пишет УНН со ссылкой на Space.com.

Детали

Полутеневое лунное затмение начнется в 18:15 по Киеву и будет видно из любой точки земного шара, где Луна находится над горизонтом, включая Антарктиду, Азию, россию, Океанию, а также Восточную и Центральную Африку. Событие достигнет пика в 20:24 и закончится в 22:32, когда Луна выйдет из тени Земли.

Полутеневое затмение вообще не будет видно из Северной Америки, Южной Америки или большей части Европы, поскольку Луна будет находиться за горизонтом все время, пока она находится в тени Земли.

Как и все Лунные затмения, полутеневые затмения происходят из-за прохождения Земли между Луной и Солнцем с тремя телами по прямой линии. Это приводит к тому, что тень нашей планеты падает на поверхность Луны, поскольку Земля блокирует солнечный свет. Это может привести к событиям, которые, в отличие от солнечных затмений, могут быть малозаметными и трудными для наблюдения.

Полутеневое затмение происходит, когда Луна проходит в более светлую внешнюю область земной тени, называемую полутенью. Это область, где Земля, кажется, покрывает часть солнечного диска, но не весь. Это означает, что когда Луна находится в полутени, она получает меньше солнечного света и тускнеет, но все же остается несколько освещенной.

Последний раз полутеневое затмение было видно в США 30 ноября 2020 года, а в следующий раз такое событие будет видно из этого региона земного шара 25 марта 2024 года.

Наблюдать за Лунным затмением можно будет также онлайн.

Дополнение

Сегодняшнее Лунное затмение произойдет в знаке Скорпиона, что создаст эмоциональный дискомфорт. Как пройти этот период и получить от него выгоду специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

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