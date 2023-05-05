Українці сьогодні зможуть спостерігати рідкісне Місячне затемнення: де дивитись онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Місяць увійде у зовнішню тінь Землі в п'ятницю, створивши астрономічну подію, яка називається напівтіньовим затемненням. Під час затемнення спостерігачі за небом побачать, як Місяць потемніє, але не зникне повністю, пише УНН з посиланням на Space.com.
Деталі
Напівтіньове місячне затемнення розпочнеться об 18:15 за Києвом і буде видно з будь-якої точки земної кулі, де Місяць знаходиться над горизонтом, включаючи Антарктиду, Азію, росію, Океанію, а також Східну та Центральну Африку. Подія досягне піку о 20:24 і закінчиться о 22:32, коли Місяць вийде з тіні Землі.
Напівтіньове затемнення взагалі не буде видно з Північної Америки, Південної Америки або більшої частини Європи, оскільки Місяць буде перебувати за горизонтом весь час, поки він перебуває в тіні Землі.
Як і всі Місячні затемнення, напівтіньові затемнення відбуваються внаслідок проходження Землі між Місяцем та Сонцем із трьома тілами по прямій лінії. Це призводить до того, що тінь нашої планети падає на поверхню Місяця, оскільки Земля блокує сонячне світло. Це може призвести до подій, які, на відміну від сонячних затемнень, можуть бути малопомітними та важкими для спостереження.
Напівтіньове затемнення відбувається, коли Місяць проходить у світлішу зовнішню область земної тіні, яка називається напівтінню. Це область, де Земля, здається, покриває частину сонячного диска, але не весь. Це означає, що коли Місяць знаходиться в півтіні, він отримує менше сонячного світла і тьмяніє, але все ж таки залишається дещо освітленим.
Востаннє напівтіньове затемнення було видно з прилеглої частини США 30 листопада 2020 року, а наступного разу така подія буде видно з цього регіону земної кулі 25 березня 2024 року.
Спостерігати за Місячним затемненням можна буде також онлайн.
Доповнення
Сьогоднішнє Місячне затемнення відбудеться в знаку Скорпіона, що створить емоційний дискомфорт. Як пройти цей період і отримати від нього вигоду спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.
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