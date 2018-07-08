Украинцы попали в ДТП в России: двое погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. В воскресенье 8 июля в российском городе Орел произошло ДТП с участием российского грузового автомобиля и микроавтобуса, которым управлял гражданин Украины. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое граждан Украины. Об этом в комментарии УНН сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.
“По информации, полученной Посольством Украины в РФ от Управления МЧС РФ в Орловской области, 8 июля в городе Орле произошло ДТП с участием российского грузового автомобиля и микроавтобуса, которым управлял гражданин Украины. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое граждан Украины”, — сообщил Кирилич.
По его словам, еще четверо пострадавших украинцев доставили в Орловскую областную клиническую больницу.
“Консул принимает меры для оказания помощи пострадавшим и взаимодействия с родными — по перевозке тел погибших в Украину”, — добавил он.
Как сообщал УНН, полиция Мариуполя расследует ДТП, в результате которого пострадали 7 местных жителей.