Українці потрапили в ДТП у Росії: двоє загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. У неділю 8 липня в російському місті Орел сталося ДТП за участю російського вантажного автомобіля та мікроавтобуса, яким керував громадянин України. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє громадян України. Про це в коментарі УНН повідомив начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.
“За інформацією, отриманою Посольством України в РФ від Управління МНС РФ в Орловській області, 8 липня в місті Орел сталося ДТП за участю російського вантажного автомобіля та мікроавтобуса, яким керував громадянин України. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє громадян України”, — повідомив Кирилич.
За його словами, ще чотирьох постраждалих українців доставлено в Орловську обласну клінічну лікарню.
“Консул вживає заходів з надання допомоги потерпілим та у взаємодії з рідними — з перевезення тіл загиблих до України”, — додав він.
Як повідомляв УНН, поліція Маріуполя розслідує ДТП, внаслідок якого постраждали 7 місцевих мешканців.