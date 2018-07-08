Українці потрапили в ДТП у Росії: двоє загинули

“За інформацією, отриманою Посольством України в РФ від Управління МНС РФ в Орловській області, 8 липня в місті Орел сталося ДТП за участю російського вантажного автомобіля та мікроавтобуса, яким керував громадянин України. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє громадян України”, — повідомив Кирилич.

За його словами, ще чотирьох постраждалих українців доставлено в Орловську обласну клінічну лікарню.

“Консул вживає заходів з надання допомоги потерпілим та у взаємодії з рідними — з перевезення тіл загиблих до України”, — додав він.

Як повідомляв УНН, поліція Маріуполя розслідує ДТП, внаслідок якого постраждали 7 місцевих мешканців.