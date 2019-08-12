Украинцы на 20% увеличили количество э-кошельков
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Количество электронных кошельков в Украине в первом полугодии 2019 года увеличилось на 20% - до 67,9 млн штук, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Национального банка Украины.
"В Украине наблюдается стабильный положительный тренд использования электронных денег", - указали в регуляторе.
По данным НБУ, в первом полугодии 2019-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло существенное увеличение:
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- объемов выпущенных электронных денег - до 85,4 млн грн (более чем вдвое)
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- объемов операций с электронными деньгами - до 4,9 млрд грн (больше на 60%);
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- количества электронных кошельков - до 67,9 млн шт. (больше чем на 20%).
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Напомним, в 2018 году у украинцев насчитали почти 63 миллиона э-кошельков.