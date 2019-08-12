Українці на 20% збільшили кількість е-гаманців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Кількість електронних гаманців в Україні у першому півріччі 2019 року збільшилася на 20% - до 67,9 млн штук, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Національного банку України.
"В Україні спостерігається стабільний позитивний тренд використання електронних грошей", - вказали у регуляторі.
За даними НБУ, у першому півріччі 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року відбулося суттєве збільшення:
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- обсягів випущених електронних грошей – до 85,4 млн грн (більше ніж удвічі);
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- обсягів операцій з електронними грошима – до 4,9 млрд грн (більше на 60%);
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- кількості електронних гаманців – до 67,9 млн шт. (більше ніж на 20%).
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Нагадаємо, у 2018 році в українців нарахували майже 63 мільйони е-гаманців.