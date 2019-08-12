Українці на 20% збільшили кількість е-гаманців

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Кількість електронних гаманців в Україні у першому півріччі 2019 року збільшилася на 20% - до 67,9 млн штук, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Національного банку України.