Украинский журналиста в Беларуси держали в милиции 4 часа
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В столице Беларуси Минске этой ночью милиция задержала журналиста "Общественного телевидения Донбасса" Виталия Сизова, который прибыл туда, чтобы сделать репортаж о заседании Трехсторонней контактной группы 1 февраля. Об этом сам журналист сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня около 2:00 по местному времени меня из гостиницы Минска забрали сотрудники милиции и отвезли в Центральный райотдел, где я пробыл до 6:00. Здесь мне рассказали, что Российская Федерация запретила мне въезд на ее территорию до 2021 года. Беларусь и РФ - союзные государства, поэтому запрет на въезд распространяется и на Беларусь", - сообщил журналист.
Кроме того, В.Сизов отметил, что ему рекомендовали покинуть территорию страны в течение суток.
"Мне рекомендовали покинуть Беларусь в течение 24 часов, что я и так планировал сделать", - добавил он.
Напомним, 30 сентября в Москве задержали украинского журналиста Романа Сущенко.