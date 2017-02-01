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Украинский журналиста в Беларуси держали в милиции 4 часа

Украинский журналиста в Беларуси держали в милиции 4 часа

Киев • УНН

 • 8311 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В столице Беларуси Минске этой ночью милиция задержала журналиста "Общественного телевидения Донбасса" Виталия Сизова, который прибыл туда, чтобы сделать репортаж о заседании Трехсторонней контактной группы 1 февраля. Об этом сам журналист сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня около 2:00 по местному времени меня из гостиницы Минска забрали сотрудники милиции и отвезли в Центральный райотдел, где я пробыл до 6:00. Здесь мне рассказали, что Российская Федерация запретила мне въезд на ее территорию до 2021 года. Беларусь и РФ - союзные государства, поэтому запрет на въезд распространяется и на Беларусь", - сообщил журналист.

Кроме того, В.Сизов отметил, что ему рекомендовали покинуть территорию страны в течение суток.

"Мне рекомендовали покинуть Беларусь в течение 24 часов, что я и так планировал сделать", - добавил он.

Напомним, 30 сентября в Москве задержали украинского журналиста Романа Сущенко.

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