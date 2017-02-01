Українського журналіста в Білорусі тримали в міліції чотири години
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У столиці Білорусі Мінську цієї ночі міліція затримала журналіста “Громадського телебачення Донбасу” Віталія Сизова, який прибув туди, щоб зробити репортаж про засідання Тристоронньої контактної групи 1 лютого. Про це сам журналіст повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні близько 2:00 за місцевим часом мене з готелю Мінська забрали співробітники міліції і відвезли в Центральний райвідділ, де я пробув до 6:00. Тут мені розповіли, що Російська Федерація заборонила мені в’їзд на її територію до 2021 року. Білорусь та РФ — союзні держави, тому заборона на в’їзд розповсюджується і на Білорусь”, — повідомив журналіст.
Крім того, В.Сизов зазначив, що йому рекомендували залишити територію країни протягом доби.
“Мені рекомендували покинути Білорусь протягом 24 годин, що я і так планував зробити”, — додав він.
Нагадаємо, 30 вересня в Москві затримали українського журналіста Романа Сущенка.