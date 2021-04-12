Украинский производитель зерноочистительного оборудования получил патент США

Как видите, некоторые наши производители в условиях кризиса ничем не уступают “айтишникам”, которые уверенно держат пальму первенства.

Благодаря разработанному уникальному нагнетательному устройству воздушного потока в сепараторе, фермеры получают качественные семена и отборное зерно при энергопотреблении в 2-3 раза меньше обычного.

Получить патент в США было очень непросто. И “Агросепмаш” за него боролся 3 года. Все заявки и изобретения прошли строжайшую проверку. Конкурентов-производителей агротехники на отечественном и мировом рынке предостаточно, однако благодаря инновациям, компания “Агросепмаш” оказалась вне конкуренции за счет новой технологии сортировки.

Со слов представителей компании, вся выпускаемая продукция отличается надежностью и простотой в работе, пользуется спросом в Украине, США, Канаде, Австралии, Германии, Франции, Италии, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и странах Балтии. Это подтверждают и клиенты компании.

“Мы не ожидали такого изумительного результата. Новые машины настолько тщательно отбирают зерно, что, к примеру, если бы его перебирал человек вручную, то такого результата не получилось бы. В итоге, мы имеем хорошие всходы и высокий урожай”, — комментирует ситуацию один из клиентов компании, владелец агробизнеса в Днепровском регионе, Андрей Т.

Благодаря новой запатентованной разработке — способу нагнетания — машина оказалась на уровень эффективнее. Фермеры, купившие сепаратор, в один голос говорят: машина менее энергозатратна. К примеру, за 1 час сепаратор “Агросепмаш” может переработать 40 тонн пшеницы и потратить при этом всего 2,2 кВт ч электроэнергии. Для сравнения, большинство конкурирующих аппаратов переработает такой же объем пшеницы с энергозатратами до 12-14 кВт часов.

Помимо этого, сепараторы, созданные по новой технологии, прекрасно очищают практически все виды выращиваемых сельхозкультур по всему миру. Например, в Америке, где сейчас бум технической конопли, машины тоже прекрасно справляются. Также оборудование компании прекрасно себя зарекомендовало при калибровке и очистке любых сыпучих смесей.

Компания “Агросепмаш” настроена на экспорт и в то же время максимально поддерживает отечественное сельхознаправление — предоставляет на внутренний рынок технику по меньшей цене, чем на экспорт (хотя обычно по украинским традициям все наоборот).

И даже после получения патента компания старается держать цену чуть ниже, чем у конкурентов с учетом того, что металл подорожал в 2 раза, а продукция на 85% зависит от цены металла.

Напомним, история компании “Агросепмаш” началась в Запорожье в 2012 году. Через год компания перебралась в город Марганец Днепропетровской области, а с 2015-го конструкторское бюро и производственные мощности компании снова находятся в Запорожье.

Сегодня “Агросепмаш” производит не только аэродинамические сепараторы, но и плоскорешетные скальператоры, барабанные сепараторы и воздухоочистительные системы различных модификаций. Все они построены на основе собственных разработок с применением новейших технологий и соответствуют стандартам ЕС.

Аэродинамические сепараторы “Агросепмаш” можно использовать для очистки и сортировки любых типов зерновых и зернобобовых культур — пшеницы, ржи, овса, гороха, сои, льна, ячменя, рапса, кукурузы, подсолнечника, нута, чечевицы, зерен кофе, — а также замороженных ягод и семян овощей. Чтобы переключиться с одной культуры на другую, достаточно изменить режим работы.