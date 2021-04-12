Український виробник зерноочисного обладнання отримав патент США

Як бачите, деякі наші виробники в умовах кризи нічим не поступаються “айтішникам”, які впевнено тримають пальму першості.

Завдяки розробленим унікальному нагнітальному пристрою повітряного потоку в сепараторі, фермери отримують якісне насіння і добірне зерно при енергоспоживанні в 2-3 рази менше звичайного.

Отримати патент в США було дуже непросто. І “Агросепмаш” за нього боровся 3 роки. Усі заявки та винаходи пройшли найсуворішу перевірку. Конкурентів-виробників агротехніки на вітчизняному і світовому ринку більш ніж достатньо, проте завдяки інноваціям, компанія “Агросепмаш” виявилася поза конкуренцією за рахунок нової технології сортування.

За словами представників компанії, вся продукція, що випускається відрізняється надійністю і простотою в роботі, користується попитом в Україні, США, Канаді, Австралії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та країнах Балтії. Це підтверджують і клієнти компанії.

“Ми не очікували такого дивовижного результату. Нові машини настільки ретельно відбирають зерно, що, наприклад, якщо б його перебирала людина вручну, то такого результату не вийшло б. У підсумку, ми маємо добрі зходи і високий урожай”, — коментує ситуацію один з клієнтів компанії, власник агробізнесу в Дніпровському регіоні, Андрій Т.

Завдяки новій запатентованій розробці — способу нагнітання — машина виявилася на рівень ефективніше. Фермери, які купили сепаратор, в один голос кажуть: машина менш енергозатратна. Наприклад, за 1 годину сепаратор “Агросепмаш” може переробити 40 тонн пшениці і витратити при цьому всього 2,2 кВт год електроенергії. Для порівняння, більшість конкуруючих апаратів переробить такий же обсяг пшениці з енерговитратами до 12-14 кВт годин.

Крім цього, сепаратори, створені за новою технологією, прекрасно очищають практично всі види вирощуваних сільгоспкультур по всьому світу. Наприклад, в Америці, де зараз бум технічної коноплі, машини теж прекрасно справляються. Також обладнання компанії прекрасно себе зарекомендувало при калібруванні та очищенні будь-яких сипучих сумішей.

Компанія “Агросепмаш” налаштована на експорт і в той же час максимально підтримує вітчизняний сільгоспнапрямок — надає на внутрішній ринок техніку за меншою ціною, ніж на експорт (хоча зазвичай за українськими традиціями все навпаки).

І навіть після отримання патенту компанія намагається тримати ціну трохи нижче, ніж у конкурентів з урахуванням того, що метал подорожчав в 2 рази, а продукція на 85% залежить від ціни металу.

Нагадаємо, історія компанії “Агросепмаш” почалася в Запоріжжі в 2012 році. Через рік компанія перебралася в місто Марганець Дніпропетровської області, а з 2015-го конструкторське бюро і виробничі потужності компанії знову знаходяться в Запоріжжі.

Сьогодні “Агросепмаш” виробляє не тільки аеродинамічні сепаратори, але і плоскорешітні скальператори, барабанні сепаратори і повітроочисні системи різних модифікацій. Всі вони побудовані на основі власних розробок із застосуванням новітніх технологій і відповідають стандартам ЄС.

Аеродинамічні сепаратори “Агросепмаш” можна використовувати для очищення і сортування будь-яких типів зернових і зернобобових культур — пшениці, жита, вівса, гороху, сої, льону, ячменю, ріпаку, кукурудзи, соняшнику, нуту, сочевиці, зерен кави, — а також заморожених ягід і насіння овочів. Щоб переключитися з однієї культури на іншу, досить змінити режим роботи.