Украинский центровой провел дебютный поединок после возобновления НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Украинский центровой Алексей Лень получил игровое время в поединке НБА между “Сакраменто Кингз” и “Даллас Маверикс”, передает корреспондент УНН.
Четыре дальних попадания позволили “Кингс” вырваться вперед — 12:4. В общем десять точных трехочковых позволили захватить лидирующую позицию “Сакраменто” по итогам четверти.
На старте второй 12-минутки впервые после восстановления сезона на паркете появился Лень. Украинец отметился точным броском со среднего расстояния, а также заработал право пробить два штрафных.
В дальнейшем наш центровой не выходил на паркет, а его команда потерпела поражение в овертайме — 114:110.
За 3:23 минуты Лень набрал 3 очка (1/1 с игры, 1/2 штрафные) при 1 потере и 2 фолах.
Примечательно, что словенский защитник “Маверикс” Лука Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, которому удалось оформить трипл-дабл, набрав не менее 30 очков и сделав 20 или более подборов. В игре с “Сакраменто” на счету словенца 34 очка, 20 подборов и 12 передач.
Добавим, что сейчас “Кингс” имеют 28 выигрышей при 39 проигрышах.