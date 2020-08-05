Український центровий провів дебютний поєдинок після відновлення НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Український центровий Олексій Лень отримав ігровий час в поєдинку НБА між “Сакраменто Кінгс” та “Даллас Маверікс”, передає кореспондент УНН.
Чотири дальніх влучання дозволили “Кінгс” вирватися вперед — 12:4. Загалом десять точних триочкових дозволили захопити лідируючу позицію “Сакраменто” за підсумками чверті.
На старті другої 12-хвилинки вперше після відновлення сезону на паркеті з’явився Лень. Українець відзначився точним кидком із середньої відстані, а також заробив право пробити два штрафних.
Надалі наш центровий не виходив на паркет, а його команда зазнала поразки в овертаймі — 114:110.
За 3:23 хвилини Лень набрав 3 очки (1/1 з гри, 1/2 штрафні) при 1 втраті та 2 фолах.
Примітно, що словенський захисник “Маверікс” Лука Дончіч став наймолодшим гравцем в історії НБА, якому вдалося оформити тріпл-дабл, набравши не менше 30 очок і зробивши 20 або більше підбирань. У грі з “Сакраменто” на рахунку словенця 34 очка, 20 підбирань і 12 передач.
Додамо, що наразі “Кінгс” мають 28 виграшів при 39 програшах.