Украинский консул планирует посетить Сущенко 30 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В понедельник, 30 июля, украинский консул в Москве Геннадий Брескаленко может посетить украинского журналиста, российского политзаключенного Романа Сущенко. Об этом корреспонденту УНН сообщил адвокат Марк Фейгин.
"30 июля в понедельник к нему идет консул Брескаленко", - сообщил М.Фейгин.
Как сообщал УНН, украинский консул в Москве Геннадий Брескаленко может посетить украинского журналиста, российского политзаключенного Романа Сущенко в конце этого месяца .
Напомним, адвокату Марку еврей удалось встретиться с политзаключенным Кремля, украинским журналистом Романом Сущенко, и обсудить ситуацию по обмену.