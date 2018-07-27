Український консул планує відвідати Сущенко 30 липня

“30 липня в понеділок до нього йде консул Брескаленко”, — повідомив М.Фейгін.

Як повідомляв УНН, український консул у Москві Геннадій Брескаленко може відвідати українського журналіста, російського політв’язня Романа Сущенко у кінці цього місяця.

Нагадаємо, адвокату Марку Фейгіну вдалося зустрітися з політв’язнем Кремля, українським журналістом Романом Сущенком, та обговорити ситуацію щодо обміну.