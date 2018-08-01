Украинский консул обсудил с Сущенко бытовые вопросы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Украинский консул в Москве Геннадий Брескаленко посетил журналиста, пленника Кремля Романа Сущенко. Об этом корреспонденту УНН сообщил адвокат Марк Фейгин.
"Он был у него (Сущенко - ред.) в понедельник. (Говорили - ред.) о бытовых вопросах", - рассказал М.Фейгин.
На уточняющий вопрос о деталях этой встречи, адвокат добавил, что "к сожалению, деталей не знаю".
"Об обмене они не могли говорить. В присутствии сотрудников СИЗО это не разрешается", - сообщил М.Фейгин.
Кроме того отвечая на вопрос о возможной встрече украинского журналиста с семьей, адвокат сообщил, что пока "этой возможности нет".
Как сообщал УНН, в понедельник, 30 июля, украинский консул в Москве Геннадий Брескаленко намеревался в посетить украинского журналиста, политзаключенного Романа Сущенко.