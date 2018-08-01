Український консул обговорив з Сущенком побутові питання
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Український консул у Москві Геннадій Брескаленко відвідав журналіста, бранця Кремля Романа Сущенко. Про це кореспонденту УНН повідомив адвокат Марк Фейгін.
“Він був у нього (Сущенко — ред.) в понеділок. (Розмовляли — ред.) про побутові питання”, — розповів М.Фейгін.
На уточнююче питання щодо деталей цієї зустрічі, адвокат додав, що “на жаль, деталей не знаю”.
“Про обмін вони не могли говорити. У присутності співробітників СІЗО це не дозволяється”, — повідомив М.Фейгін.
Крім того відповідаючи на питання щодо можливої зустрічі українського журналіста з родиною, адвокат повідомив, що поки "цієї можливості немає".
Як повідомляв УНН, у понеділок, 30 липня, український консул у Москві Геннадій Брескаленко мав намір відвідати українського журналіста, політв’язня Романа Сущенко.