Украинский гонщик установил рекорд скорости в США на электромотоцикле
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Известный украинский гонщик Сергей Малик установил рекорд скорости на электромотоцикл во время соревнований в США. Об этом в Facebook сообщил объединения "Киевский городской автомотоклуб", передает УНН.
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“Итак, это случилось. Сергей Малик установил новый рекорд скорости на электромотоцикл Delfast Dnepr Electric в классе „А“ OMEGA”, — говорится в сообщении.
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Малик проехал соляным озером в Бонневиль (штат Юта) со скоростью 107,217 миль / ч (172,61 км / ч).
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Ежегодно в августе (в этом году с 7 по 13 августа) в американском Бонневилл (штат Юта) проходят автомотоперегоны “Бонневильской неделю скорости”. На шесть гоночных дней съезжаются участники со всего мира. Соревнования проходят на местном солончаковом плато, отмечает “Радио Свобода”.
Электромотоцикл, на котором Сергей Малик совершил рекордный заезд, разработанный на базе мотоцикла “Днепр”, производился Киевским мотоциклетным заводом.