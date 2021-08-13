Український гонщик встановив рекорд швидкості у США на електромотоциклі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Відомий український гонщик Сергій Малик встановив рекорд швидкості на електромотоциклі під час змагань у США. Про це у Facebook повідомило об’єднання “Київський міський автомотоклуб”, передає УНН.
Цитата
“Отже, це сталось. Сергій Малик встановив новий рекорд швидкості на електромотоциклі Delfast Dnepr Electric в класі „А“ OMEGA”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Малик проїхав соляним озером у Бонневілі (штат Юта) зі швидкістю 107,217 миль/год (172,61 км/год).
Деталі
Щороку в серпні (цьогоріч з 7 по 13 серпня) в американському Бонневіллі (штат Юта) проходять автомотоперегони “Бонневільський тиждень швидкості”. На шість гоночних днів з’їжджаються учасники з усього світу. Змагання проходять на місцевому солончаковому плато, зазначає "Радіо Свобода".
Електромотоцикл, на якому Сергій Малик здійснив рекордний заїзд, розроблений на базі мотоцикла “Дніпро”, що вироблявся Київським мотоциклетним заводом.