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Украинский футболист оказался в символической сборной тура чемпионата Польши

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. Полузащитник ФК "Арка" из Гдыни Андрей Богданов вошел в сборную 29-го тура чемпионата Польши по футболу - Екстраклясы, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу соревнований.

Гол хавбека за свою команду ударом со штрафного стал победным в матче против варшавской "Легии" (1:0). Также в топ-11 игроков тура попал и напарник Богданова - Марчиняк.

Отметим, что "Арка" занимает девятое место в турнирной таблице и имеет в активе 40 очков.

Добавим также, Богданов перешел в "Арку" на правах свободного агента во время зимнего трансферного окна и уже провел 7 матчей за польский клуб.

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