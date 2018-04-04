Український футболіст опинився у символічній збірній туру чемпіонату Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Півзахисник ФК "Арка" з Гдині Андрій Богданов увійшов до збірної 29-го туру чемпіонату Польщі з футболу - Екстракляси, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу змагань.
Гол хавбека за свою команду ударом зі штрафного став переможним у матчі проти варшавської "Легії" (1:0). Також до топ-11 гравців туру потрапив і напарник Богданова - Марчиняк.
Зазначимо, що "Арка" займає 9-е місце в турнірній таблиці і має в активі 40 очок.
Додамо також, Богданов перейшов в "Арку" на правах вільного агента під час зимового трансферного вікна та вже провів 7 матчів за польський клуб.